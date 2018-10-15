"Локомотив" прокомментировал ситуацию с Тарасовым

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"Локомотив" прокомментировал ситуацию с Тарасовым

Московский "Локомотив" прокомментировал ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Напомним, что футболист может угодить за решётку в связи с неуплатой алиментов бывшей жене.

"Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно. У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов" - говорится в заявлении пресс-службы "железнодорожников".

По некоторым данным, Тарасов должен около 15 миллионов рублей. | http://soccernews.ru

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