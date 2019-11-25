"Локомотив" прокомментировал снятие запрета на продажу пива на стадионах

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"Локомотив" прокомментировал снятие запрета на продажу пива на стадионах

"Локомотив" опубликовал заявление на официальном сайте в связи с возможным снятием запрета на продажу пива на стадионах. Об этом сообщает ТАСС.

"Клуб от лица своих болельщиков выражает поддержку инициативе снятия запрета на продажу пива, поскольку это улучшит качество общественного питания в период проведения спортивных соревнований и повысит комфорт пребывания зрителей на стадионе.

Дополнительные доходы от продажи пива могут распределяться клубами на развитие профессионального детско-юношеского футбола и инфраструктуры спортивных объектов, используемых клубом", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство не против законопроекта, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Окончательное решение будет принято в конце 2019 года.

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