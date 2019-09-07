"Локомотив" прокомментировал травму Чорлуки

Пресс-служба "Локомотива" сделала заявление касательно травмы защитника Ведрана Чорлуки.

Отметим, что 33-летний хорват травмировался в товарищеской игре против юрмальского "Спартака" (2:0).

"С Ведраном все хорошо. Тренерский штаб просто решил не рисковать здоровьем игрока", - говорится в заявлении.

В текущем сезоне Чорлука провел 9 игр, однако результативными действиями не отличился.

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