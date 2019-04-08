"Локомотив" прошлым летом отказался покупать Пентека

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"Локомотив" прошлым летом отказался покупать Пентека

Известный футбольный скаут Тимур Дагуев заявил, что летом 2018 года он предлагал московскому "Локомотиву" приобрести Кшиштофа Пентека, который сейчас выступает за "Милан".

"Мы предлагали его летом за четыре миллиона евро, но "Локомотив" сказал, что им не интересен этот игрок. Когда я написал об этом, со мной попытался поспорить Илья Леонидович Геркус, но дальше понял, что не стоит этого делать. Есть и доказательства, и переписки, но сейчас это не столь важно. На самом деле, я не хотел никого упрекнуть. Таких историй миллион в футболе. И мадридский "Реал" может от кого-то отказаться, а дальше футболист заиграет", - сказал Дагуев.

В итоге Пентек перешёл из "Краковии" в "Дженоа" за 4,5 миллиона евро, а через полгода был куплен "Миланом" за 35 миллионов.

В текущем сезоне 23-летний поляк забил 29 голов в 34 матчах.

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