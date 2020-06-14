"Локомотив" провел товарищеский тайм с "Казанкой". Команды обменялись голами

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"Локомотив" провел товарищеский тайм с "Казанкой". Команды обменялись голами

"Локомотив" и "Казанка" обменялись голами в товарищеском матче. Встреча состояла из одного тайма и прошла на втором поле "РЖД Арены" сразу после контрольной игры с "Тамбовом" (1:0).

"Локомотив" - "Казанка" - 1:1

Голы: Сулейманов, 22 - 1:0, Агеев, 33 - 1:1

"Локомотив": Медведев, Живоглядов, Идову, Черный, Лысов, Куликов, Коломейцев, Титков, Дорофеев, М.Мухин, Сулейманов.

"Казанка": Савин, Сухарев (Шищенко, 33), Актисов (Кольтяпин, 33), Сильянов (Шарков, 33), Петухов (Черняков, 33), Махатадзе (Демьянов, 23), Миронов (Костюк, 33), Галанин (Зарецкий, 23), Иосифов (Карев, 33), Файзуллин (Безруков, 63), Агеев.

Первый матч после рестарта "Локомотив" проведёт с "Оренбургом". 

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