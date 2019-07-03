"Локомотив" рассчитывает получить компенсацию за травму Фарфана

Пресс-атташе "Локомотива" Кирилл Брейдо заявил, что клуб хочет получить от ФИФА компенсацию за травму нападающего Джефферсона Фарфана.

"Существует программа ФИФА по защите клубов, в рамках которой выплачивается серьёзная финансовая компенсация за травмы, полученные в национальной сборной. Однако это не самый простой процесс с юридической точки зрения, требующий время. Сроки восстановления футболиста на данный момент неизвестны. Но можно наверняка сказать, что Джефферсон вернётся в строй не раньше, чем через 28 дней, что позволяет прорабатывать вопрос подачи заявления в ФИФА", - сказал Брейдо.

Напомним, что Фарфан получил травму хряща коленного сустава, из-за чего он рискует пропустить несколько месяцев.

Если восстановление 34-летнего перуанца затянется на полгода, то "Локомотив" может получить от ФИФА порядка 900 тысяч евро.

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