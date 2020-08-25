"Локомотив" рассматривает двух кандидатов на позицию опорного полузащитника

Теги локомотив москвадмитрий баринов

"Локомотив" рассматривает двух кандидатов на позицию опорного полузащитника

"Локомотив" ищет опорного полузащитника на замену травмированного хавбека Дмитрия Баринова. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего Александра Трошечкина из "Химок". В контракте футболиста присутствует опция выкупа - около 20 миллионов рублей. 

Также "Локомотив" присматривается к 24-летнему хавбеку "Рубина" Игорю Коновалову.

Напомним, Баринов был травмирован в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". У игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена, он пропустит около полугода.

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