"Локомотив" рассматривает двух кандидатов на позицию опорного полузащитника

"Локомотив" ищет опорного полузащитника на замену травмированного хавбека Дмитрия Баринова. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего Александра Трошечкина из "Химок". В контракте футболиста присутствует опция выкупа - около 20 миллионов рублей.

Также "Локомотив" присматривается к 24-летнему хавбеку "Рубина" Игорю Коновалову.

Напомним, Баринов был травмирован в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". У игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена, он пропустит около полугода.

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