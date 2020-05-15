"Локомотив" рассматривал шесть кандидатов на замену Сёмину
Стало известно, в услугах каких тренеров был заинтересован московский "Локомотив", когда искал замену для Юрия Сёмина.
Ранее сообщалось, что руководство "железнодорожников" предлагало должность наставника команды Олегу Пашинину. Также в шорт-листе был Марко Николич, который в итоге возглавил столичный коллектив.
Помимо них "Локомотив" вёл переговоры с Эусебио Ди Франческо, Владаном Милоевичем, Педру Мартиншем и Индржихом Трпишовски.
73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.
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