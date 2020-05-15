"Локомотив" рассматривал шесть кандидатов на замену Сёмину

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"Локомотив" рассматривал шесть кандидатов на замену Сёмину

Стало известно, в услугах каких тренеров был заинтересован московский "Локомотив", когда искал замену для Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, что руководство "железнодорожников" предлагало должность наставника команды Олегу Пашинину. Также в шорт-листе был Марко Николич, который в итоге возглавил столичный коллектив.

Помимо них "Локомотив" вёл переговоры с Эусебио Ди ФранческоВладаном МилоевичемПедру Мартиншем и Индржихом Трпишовски.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

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