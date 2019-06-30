"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами

Теги локомотив москваигорь портнягин

"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами

"Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе нападающих Аршака Коряна и Игоря Портнягина, у которых закончились контракты с клубом.

Уже 1 июля футболисты смогут перейти в другие клубы в статусе свободных агентом без выплаты компенсаций. 

24-летний Корян выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 годы, а также с 2017 года. Всего он провел за клуб три матча. В составе "Локо" он становился чемпионом России.

30-летний Портнягин играл за москвичей с 2016 года, принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом. Обладатель Кубка России в составе "железнодорожников".

Не пропустите: "Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч

Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов