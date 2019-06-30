"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами

"Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе нападающих Аршака Коряна и Игоря Портнягина, у которых закончились контракты с клубом.

Уже 1 июля футболисты смогут перейти в другие клубы в статусе свободных агентом без выплаты компенсаций.

24-летний Корян выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 годы, а также с 2017 года. Всего он провел за клуб три матча. В составе "Локо" он становился чемпионом России.

30-летний Портнягин играл за москвичей с 2016 года, принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом. Обладатель Кубка России в составе "железнодорожников".

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