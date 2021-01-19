"Локомотив" расстался с Райковичем

Московский "Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе сербского защитника Слободана Райковича.

Стороны согласовали досрочное расторжение контракта по обоюдному согласию сторон.

"Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении клуба.

31-летний Райкович перешел в "Локомтив" летом 2020 года в статусе свободного агента. Всего он провел за российский клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что "Локомотив" не выиграл ни одного матча, в которых Райкович выходил на поле.

Не пропустите: "Локомотив" спародировал обложку легендарного альбома The Beatles. | http://soccernews.ru