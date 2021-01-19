"Локомотив" расстался с Райковичем
Московский "Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе сербского защитника Слободана Райковича.
Стороны согласовали досрочное расторжение контракта по обоюдному согласию сторон.
"Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении клуба.
31-летний Райкович перешел в "Локомтив" летом 2020 года в статусе свободного агента. Всего он провел за российский клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что "Локомотив" не выиграл ни одного матча, в которых Райкович выходил на поле.
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