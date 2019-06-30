"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым
"Локомотив" объявил об уходе из команды полузащитников Дмитрия Тарасова и Алана Касаева, сообщает официальный сайт клуба.
"Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надежен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!" - говорится в "твиттере" "Локо" о Тарасове.
Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe
"Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами. Спасибо за 70 игр за "Локо" твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!" - поблагодарил клуб Касаева.
Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
Спасибо за 70 игр за «Локо», твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи! pic.twitter.com/z2WfDpkVxF
32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
33-летний Касаев играл за "железнодорожников" с 2014 года. За "Локо" он сыграл 83 матча, в которых отметился девятью мячами и 12 голевыми пасами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20