"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым

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"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым

"Локомотив" объявил об уходе из команды полузащитников Дмитрия Тарасова и Алана Касаева, сообщает официальный сайт клуба.

"Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надежен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!" - говорится в "твиттере" "Локо" о Тарасове.

"Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами. Спасибо за 70 игр за "Локо" твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!" - поблагодарил клуб Касаева.

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. 

33-летний Касаев играл за "железнодорожников" с 2014 года. За "Локо" он сыграл 83 матча, в которых отметился девятью мячами и 12 голевыми пасами.

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