"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым

"Локомотив" объявил об уходе из команды полузащитников Дмитрия Тарасова и Алана Касаева, сообщает официальный сайт клуба.

"Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надежен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!" - говорится в "твиттере" "Локо" о Тарасове.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

"Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами. Спасибо за 70 игр за "Локо" твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!" - поблагодарил клуб Касаева.

Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами.

Спасибо за 70 игр за «Локо», твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи! pic.twitter.com/z2WfDpkVxF — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

33-летний Касаев играл за "железнодорожников" с 2014 года. За "Локо" он сыграл 83 матча, в которых отметился девятью мячами и 12 голевыми пасами.

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