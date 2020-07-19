"Локомотив" расстанется с Мариу, с Рыбусом будет продлен контракт

Руководство московского "Локомотива" приняло решение по защитнику Мацею Рыбусу и полузащитнику Жоау Мариу, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, московский клуб продлит контракт с Рыбусом. Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года. Что касается Мариу, то он вернется в "Интер". Итальянский клуб оценил игрока в 13 миллионов евро, но "железнодорожники" отказались платить требуемую сумму.

В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. На счету 30-летнего Рыбуса четыре голевых передачи в 25 поединках.

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