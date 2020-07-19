"Локомотив" расстанется с Мариу, с Рыбусом будет продлен контракт
Руководство московского "Локомотива" приняло решение по защитнику Мацею Рыбусу и полузащитнику Жоау Мариу, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, московский клуб продлит контракт с Рыбусом. Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года. Что касается Мариу, то он вернется в "Интер". Итальянский клуб оценил игрока в 13 миллионов евро, но "железнодорожники" отказались платить требуемую сумму.
В нынешнем сезоне 27-летний Мариу провел за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. На счету 30-летнего Рыбуса четыре голевых передачи в 25 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22