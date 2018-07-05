"Локомотив" расстанется с защитником и может перехватить игрока у ЦСКА

Сербский защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович, скорее всего, покинет клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям нового контракта. "Железнодорожники" не готовы платить ему прежнюю зарплату в размере двух миллионов евро в год, а сам он не собирается идти на понижение оклада.

Заменить Пейчиновича в "Локомотиве" может нигерийский защитник Брайан Идову, который остался без клуба после ликвидации "Амкара". Ранее сообщалось, что 26-летним Идову интересуется ЦСКА.

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