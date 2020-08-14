"Локомотив" расторг контракт с 25-летним голкипером

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"Локомотив" расторг контракт с 25-летним голкипером

Московский "Локомотив" прекратил сотрудничество с вратарём Никитой Медведевым.

Сообщается, что стороны расторгли по обоюдному согласию контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

25-летний голкипер теперь является свободным агентом и доступен на трансферном рынке бесплатно.

За "Локомотив" Медведев выступал с 2017 года, провёл 2 матча и пропустил 5 голов.

Не пропустите: "Локомотив" сделал предложение по колумбийскому форварду. | http://soccernews.ru
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