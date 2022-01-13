"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем

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"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Зе Луиша.

"Железнодорожники" договорились о прекращении сотрудничества с 30-летним футболистом по взаимному согласию.

Форвард из Кабо-Верде после расторжения контракта получил статус свободного агента.

Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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