"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
Фото сайт "Локомотива"
Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Зе Луиша.
"Железнодорожники" договорились о прекращении сотрудничества с 30-летним футболистом по взаимному согласию.
Форвард из Кабо-Верде после расторжения контракта получил статус свободного агента.
Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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