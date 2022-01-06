"Локомотив" расторгнет контракт с Зе Луишем

Фото: инстаграм Зе Луиша/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" пришел к согласию с нападающим Зе Луишем в вопросе досрочного расторжения контракта, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

По информации источника, документы будут подписаны в ближайшее время. Клуб единоразово заплатит Зе Луишу всю зарплату за остаток нынешнего сезона. Остальную часть зарплаты он решил не требовать.

Контракт Зе Луиша с "Локо" был рассчитан до лета 2023 года. Оклад игрока составлял 2,8 миллиона евро в год.

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