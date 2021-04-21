"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

Фото: twitter.com/fclokomotiv

В полуфинальном матче Кубка России "Локомотив" одержал победу над ЦСКА.

Таким образом, "железнодорожники" вышли в финал турнира, где сыграют против "Крыльев Советов".

"Локомотив" - ЦСКА 3:0

Голы: Камано, 16 - 1:0, Обляков (аг), 53 - 2:0, Крыховяк, 90 - 3:0

"Локомотив": Гильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука, Баринов, Крыховяк, Мухин (Магкеев, 78), Жемалетдинов (Куликов, 67), Рыбчинский (Живоглядов, 88), Камано (Миранчук, 87), Смолов (Лисакович, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Щенников, Васин, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Марадишвили, Ахметов, Влашич, Обляков (Шкурин, 80), Эджуке, Рондон (Чалов, 69).

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