"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
Фото: twitter.com/fclokomotiv
В полуфинальном матче Кубка России "Локомотив" одержал победу над ЦСКА.
Таким образом, "железнодорожники" вышли в финал турнира, где сыграют против "Крыльев Советов".
"Локомотив" - ЦСКА 3:0
Голы: Камано, 16 - 1:0, Обляков (аг), 53 - 2:0, Крыховяк, 90 - 3:0
"Локомотив": Гильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука, Баринов, Крыховяк, Мухин (Магкеев, 78), Жемалетдинов (Куликов, 67), Рыбчинский (Живоглядов, 88), Камано (Миранчук, 87), Смолов (Лисакович, 78).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Щенников, Васин, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Марадишвили, Ахметов, Влашич, Обляков (Шкурин, 80), Эджуке, Рондон (Чалов, 69).
Читайте также: "Крылья Советов" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью
-
Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины
-
ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции
-
УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги
-
"Милан" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
-
Титов высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
-
Малком объяснил свой уход из "Барселоны"
-
"Химки" намерены продлить контракт с Глушаковым и выкупить двух футболистов
-
Хавбек "Реала" Вальверде заразился коронавирусом
-
Сергей Карасев отправится на Чемпионат Европы 2020
-
Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона
-
"Локомотив" обжаловал решение КДК
-
Президент Ла Лиги Тебас: "Суперлига выставила себя на посмешище"
-
Онопко считает, что Гайчу не стоит возвращаться в ЦСКА
-
Аленичев назвал главную проблему "Спартака"
-
Суарес преступил к тренировкам в общей группе