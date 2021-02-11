"Локомотив" разгромил "Краснодар" в контрольном матче

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"Локомотив" разгромил "Краснодар" в контрольном матчеВ испанской Марбелье прошел контрольный матч "Локомотив" - "Краснодар" в рамках зимних сборов перед возобновлением чемпионата России. "Железнодорожники" разгромили своего соперника со счетом 4:0. Все голы были забиты еще в первой половине встречи. Дублем смог отметится Владислав Игнатьев.

"Локомотив" - "Краснодар" 4:0 (4:0)

Голы: Жемалетдинов, 3 - 1:0, Лисакович, 14 - 2:0,  Игнатьев, 32 - 3:0,  Игнатьев, 42 - 4:0, 

"Локомотив": Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Крыховяк, Игнатьев, Жемалетдинов, Камано, Лисакович

"Краснодар": Городов, Чернов, Кайо, Мартынович, Смольников, Вильена (Газинский, 60), Ольссон, Классон, Кабелла, Вандерсон (Шапи, 46), Берг.

Напомним, команды уже встречались 4 февраля. Тогда матч завершился со счетом 1:1.

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