"Локомотив" разгромил шведскую команду в контрольной встрече
В рамках подготовки ко второй части сезона "Локомотив" провёл товарищеский матч со шведским "Эстерсундом".
"Железнодорожники" разгромили соперника со счётом 4:0, забив все четыре мяча до перерыва. Дубль в активе Франсуа Камано, ещё по голу забили Рифат Жемалетдинов и Эдер.
"Локомотив" (Россия) - "Эстерсунд" (Швеция) - 4:0
Голы: 1:0 - 25 Камано, 2:0 - 27 Камано, 3:0 - 36 Жемалетдинов, 4:0 - 44 Эдер.
"Локомотив": Гильерме (Савин, 65), Рыбус, Чорлука (Чёрный, 70), Мурило, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Игнатьев, Камано, Жемалетдинов, Эдер.
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