"Локомотив" разгромил соперника в товарищеском матче
Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Локомотив" - "Викинг" 5:1
Голы: Эдер, 3 - 1:0, Фарфан, 19 - 2:0, Перейра, 39 - 2:1, Алексей Миранчук, 42 - 3:1, Антон Миранчук, 55 - 4:1, Кварацхелия, 76 - 5:1
"Локомотив": Коченков, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Фарфан, Алексей Миранчук, Эдер.
"Енисей" - "Дойчландсбергер" 5:3
Голы "Енисея": Торбинский, 11 - 1:0, Саркисов, 22 - 2:0, Торбинский, 56 - 3:2, Кичин (пен), 76 - 4:3, Торбинский, 85 - 5:3.
"Енисей": Нестеренко, Данченко, Кичин, Занев, Гаджибеков, Савичев, Огуде, Сарр, Комков, Торбинский, Саркисов (Комолов, 58).
"Уфа" - "Эльче" 0:1
"Уфа": Беленов, Круговой, Табидзе, Никитин, Дивеев, Сухов, Салатич, Засеев, Безденежных, Бизяк, Кротов.
"Анжи" – "Спартак" Нальчик 4:1
Голы "Анжи": Долгов, 3 - 1:0, Понсе, 24 - 2:1, Калошин, 55 - 3:1, Андреев, 88 - 4:1
"Анжи": Дюпин, Калошин, Удалый (Белов, 71), Гапон (Андямов, 77), Маркелов (Гиголаев, 70), Кацаев (Магомедов, 71), Ондуа (Андреев, 77), Закиров (Иванченко, 77), Кулик (Ягъяев, 77), Долгов (Ахъядов, 46), Понсе (Лескано, 60).
"Арсенал" Тула - "Актобе" 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10