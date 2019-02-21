"Локомотив" разгромил соперника в товарищеском матче

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"Локомотив" разгромил соперника в товарищеском матче

Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.

"Локомотив" - "Викинг" 5:1

Голы: Эдер, 3 - 1:0, Фарфан, 19 - 2:0, Перейра, 39 - 2:1, Алексей Миранчук, 42 - 3:1, Антон Миранчук, 55 - 4:1, Кварацхелия, 76 - 5:1

"Локомотив": Коченков, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Фарфан, Алексей Миранчук, Эдер.               


"Енисей" - "Дойчландсбергер" 5:3

Голы "Енисея": Торбинский, 11 - 1:0, Саркисов, 22 - 2:0, Торбинский, 56 - 3:2, Кичин (пен), 76 - 4:3, Торбинский, 85 - 5:3.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Кичин, Занев, Гаджибеков, Савичев, Огуде, Сарр, Комков, Торбинский, Саркисов (Комолов, 58).


"Уфа" - "Эльче" 0:1

"Уфа": Беленов, Круговой, Табидзе, Никитин, Дивеев, Сухов, Салатич, Засеев, Безденежных, Бизяк, Кротов.

 

"Анжи" – "Спартак" Нальчик 4:1

Голы "Анжи": Долгов, 3 - 1:0, Понсе, 24 - 2:1, Калошин, 55 - 3:1, Андреев, 88 - 4:1

"Анжи": Дюпин, Калошин, Удалый (Белов, 71), Гапон (Андямов, 77), Маркелов  (Гиголаев, 70), Кацаев (Магомедов, 71), Ондуа (Андреев, 77), Закиров (Иванченко, 77), Кулик (Ягъяев, 77), Долгов (Ахъядов, 46), Понсе (Лескано, 60).


"Арсенал" Тула - "Актобе" 2:1

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