"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка России

В Москве закончился матч 1/8 финала Кубка России. "Локомотив" смог добиться разгромной победы над "Тамбовом". Первый мяч за "железнодорожников" забил новичок команды Пабло.

"Локомотив" - "Тамбов" 3:0 (1:0)

Голы: Пабло, 27 - 1:0, Камано , 58 - 2:0, Крыховяк, 82 (пенальти) - 3:0

"Локомотив": Гильерме, Пабло, Чорлука, Рыбус, Игнатьев (Иосифов, 38), Мухин, Крыховяк, Камано (Куликов, 73), Рыбчинский, Жемалетдинов (Агеев, 87), Лисакович (Эдер, 73).