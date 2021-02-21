"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка России

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"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка РоссииВ Москве закончился матч 1/8 финала Кубка России. "Локомотив" смог добиться разгромной победы над "Тамбовом". Первый мяч за "железнодорожников" забил новичок команды Пабло.

"Локомотив" - "Тамбов" 3:0 (1:0)

Голы: Пабло, 27 - 1:0, Камано , 58 - 2:0, Крыховяк, 82 (пенальти) - 3:0

"Локомотив": Гильерме, Пабло, Чорлука, Рыбус, Игнатьев (Иосифов, 38), Мухин, Крыховяк, Камано (Куликов, 73), Рыбчинский, Жемалетдинов (Агеев, 87), Лисакович (Эдер, 73).

"Тамбов": Рыжиков, Васиев, Гигашвили, Денисов, Шахов, Кабахидзе (Анван, 76), Дроздов, Аванесян (Чабанов, 62), Карапузов, Алиев (Климов, 62), Минаев (Меренчуков, 73).

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