"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал" в матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0. Победу "железнодорожникам" принесли голы Федора Смолова, Мурило Серкейры и Рифата Жемалетдинова.

"Локомотив", набрав 34 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 14 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

"Арсенал" Тула – "Локомотив" Москва - 0:3 (0:0)

Голы: Смолов, 71 - 0:1, Мурило, 75 - 0:2, Жемалетдинов, 85 - 0:3

"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Бауэр, Рассказов, Григалава, Бурлак, Ткачев (Коновалов, 66), Ломовицкий, Кангва (Джорджевич, 78), Чаушич, Костадинов, Луценко.

"Локомотив": Гильерме, Пабло, Рыбус, Мурило, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Крыховяк, Куликов (Баринов, 69), Жемалетдинов, Мухин, Камано, Лисакович (Смолов, 69).

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