"Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ

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"Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ

"Локомотив" переиграл "Урал" в матче 5-го тура чемпионата России.

В первом тайме "железнодорожники" с помощью Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова повели в счете.

После перерыва счет до крупного довели Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.

"Локомотив" - "Урал" - 4:0 (2:0)

Голы: Смолов, 17 - 1:0, Жемалетдинов, 28 - 2:0, Крыховяк, 76 - 3:0, Ал. Миранчук, 78 - 4:0.

"Локомотив" - Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус (Идову, 82), Баринов, Миранчук (Тугарев, 79), Миранчук (Сулейманов, 85), Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов

"Урал" - Годзюр, Кулаков, Ароян, Меркулов (Поляков, 46), Емельянов, Фидлер(Бавин, 77), Аугустыняк, Бикфалви, Егорычев, Димитров, Панюков (Ильин, 46).

"Локомотив" с 10 баллами расположился на 2 месте РПЛ. "Урал" с 7 очками занимает 8 место.

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