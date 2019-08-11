"Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ
"Локомотив" переиграл "Урал" в матче 5-го тура чемпионата России.
В первом тайме "железнодорожники" с помощью Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова повели в счете.
После перерыва счет до крупного довели Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.
"Локомотив" - "Урал" - 4:0 (2:0)
Голы: Смолов, 17 - 1:0, Жемалетдинов, 28 - 2:0, Крыховяк, 76 - 3:0, Ал. Миранчук, 78 - 4:0.
"Локомотив" - Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус (Идову, 82), Баринов, Миранчук (Тугарев, 79), Миранчук (Сулейманов, 85), Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов
"Урал" - Годзюр, Кулаков, Ароян, Меркулов (Поляков, 46), Емельянов, Фидлер(Бавин, 77), Аугустыняк, Бикфалви, Егорычев, Димитров, Панюков (Ильин, 46).
"Локомотив" с 10 баллами расположился на 2 месте РПЛ. "Урал" с 7 очками занимает 8 место.
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|Команда
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|2
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|5
|10
|3
|Арсенал Тула
|5
|10
|4
|ЦСКА Москва
|4
|9
|5
|Ростов
|4
|8
|6
|Локомотив Москва
|4
|7
|7
|Рубин
|5
|7
|8
|Урал
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
|1
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|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1