"Локомотив" разгромно победил "Рубин" в 28-м туре чемпионата России
В рамках 28-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на своём поле разгромил "Рубин" со счётом 4:0.
В составе "железнодорожников" отличились Антон Миранчук, Фёдор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия. Казанцы "отличились" только красной карточкой, которая в пассиве Вячеслава Подберезкина.
"Локомотив" – "Рубин" - 4:0
Голы: Антон Миранчук, 3 (пенальти) - 1:0, Смолов, 10 - 2:0, Крыховяк, 73 - 3:0, Кварацхелия, 87 - 4:0.
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Лапшов, 88), Игнатьев (Идову, 90), Миранчук (Кварацхелия, 78), Миранчук, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Смолов.
"Рубин": Коновалов, Степанов (Устинов, 74), Цаллагов, Уремович, Камболов, Коновалов, Подберезкин, Байрамян, Башкиров (Могилевец, 74), Сорокин, Полоз (Сагитов, 78).
Удаление: Подберезкин (55).
Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице РПЛ: "Локомотив" остался на втором месте, а "Рубин" - на десятом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|27
|47
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19