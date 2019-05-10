"Локомотив" разгромно победил "Рубин" в 28-м туре чемпионата России

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"Локомотив" разгромно победил "Рубин" в 28-м туре чемпионата России

В рамках 28-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на своём поле разгромил "Рубин" со счётом 4:0.

В составе "железнодорожников" отличились Антон МиранчукФёдор СмоловГжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия. Казанцы "отличились" только красной карточкой, которая в пассиве Вячеслава Подберезкина.

"Локомотив" – "Рубин" - 4:0

Голы: Антон Миранчук, 3 (пенальти) - 1:0, Смолов, 10 - 2:0, Крыховяк, 73 - 3:0, Кварацхелия, 87 - 4:0.

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Лапшов, 88), Игнатьев (Идову, 90), Миранчук (Кварацхелия, 78), Миранчук, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Смолов.

"Рубин": Коновалов, Степанов (Устинов, 74), Цаллагов, Уремович, Камболов, Коновалов, Подберезкин, Байрамян, Башкиров (Могилевец, 74), Сорокин, Полоз (Сагитов, 78).

Удаление: Подберезкин (55).

Обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице РПЛ: "Локомотив" остался на втором месте, а "Рубин" - на десятом.

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