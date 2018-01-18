"Локомотив" разгромно уступил "Люцерну"

В своем первом контрольном матче в 2018-м году московский "Локомотив" разгромно уступил швейцарскому "Люцерну".

"Локомотив" - "Люцерн" - 0:3

Голы: Фоллоньер, 58 - 0:1, Фоллоньер, 69 - 0:2, ?, 85 - 0:3.

"Локомотив" (стартовый состав): Коченков, Денисов, Игнатьев, Кверквелия, Коломойцев, Лысов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Пейчинович, Тарасов, Эдер.

Напомним, в первом матче под руководством Карпина "Ростов" сыграл вничью. | soccernews.ru