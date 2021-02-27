"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
В 20-м туре РПЛ "Локомотив" одержал победу над ЦСКА, а "Сочи" разгромил тульский "Арсенал".
"Локомотив" - ЦСКА 2:0
Голы: Лисакович, 6 - 1:0, Крыховяк, 41 - 2:0
"Локомотив": Гильерме, Пабло, Чорлука, Рыбус, Мухин, Крыховяк, Куликов (Магкеев, 86), Камано, Рыбчинский (Живоглядов, 85), Жемалетдинов (Баринов, 90), Лисакович (Эдер, 69).
ЦСКА: Помазун, Васин, Фернандес, Щенников (Эджуке, 46), Магнуссон, Зайнутдинов, Сигурдссон (Кучаев, 46), Марадишвили (Тикнизян, 86), Ахметов, Влашич, Рондон (Чалов, 66).
"Сочи" - "Арсенал" Тула 4:0
Голы: Заболотный, 51 - 1:0, Терехов, 53 - 2:0, Жоаозиньо, 58 - 3:0, Заболотный, 67 - 4:0
"Сочи": Джанаев, Маргасов (Новосельцев, 65), Мевля, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Барсов, 82), Юсупов (Пруцев, 78), Миладинович, Жоаозиньо (Руденко, 77), Заика, Заболотный (Дуганджич, 78).
"Арсенал" Тула: Нигматуллин, Бурлак, Бауэр, Григалава, Довбня (Коновалов, 59), Кангва (Горбатенко, 46), Чаушич (Пантелеев, 69), Кангва (Джорджевич, 71), Ломовицкий, Луценко, Панченко (Ткачев, 59).
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