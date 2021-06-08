"Локомотив" разорвал контракт с Джорджевичем

Фото: инстаграм "Локомотива"

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич покидает клуб.

Как сообщает сайт "железнодорожников", стороны разорвали контракт.

"ФК "Локомотив" и форвард Лука Джорджевич расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Джорджевич выступал за "Локомотив" с 2019 года. За это время он принял участие всего в пяти матчах.

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