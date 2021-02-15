"Локомотив" решил расстаться с Эдером

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"Локомотив" решил расстаться с Эдером

Португальский нападающий московского "Локомотива" Антониу Эдер покинет российский клуб летом, сообщает Sport24.

По сведениям издания, руководство "железнодорожников" приняло решение не продлевать с форвардом контракт, который истекает летом 2021 года. Таким образом, португалец станет свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

33-летний Эдер выступает за "Локомотив" с 2018 года, провел за клуб 113 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

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