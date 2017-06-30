"Локомотив" – "Риека" - 0:1 (обзор)

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"Локомотив" – "Риека" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между московским "Локомотивом" и хорватской "Риекой".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Риеке" и другие результаты. | http://soccernews.ru

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7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
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