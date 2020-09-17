"Локомотив" рискует проиграть борьбу за форварда "Порту" Тикиньо

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"Локомотив" рискует проиграть борьбу за форварда "Порту" Тикиньо

Китайский клуб может помешать "Локомотиву" приобрести форварда "Порту" Тикиньо. Об этом информирует A Bola.

По данным источника, клуб из Китая предложил португальцам сумму за трансфер игрока больше, чем "железнодорожники".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" готов заплатить за форварда 9 миллионов евро. Конкурент предложил 10 млн евро.

Контракт бразильца с "Порту" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость - 9 млн евро.

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