"Локомотив" – "Ростов" – 1:0 (обзор)

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"Локомотив" – "Ростов" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Ростовом" (1:0).

Видео: "Локомотив" – "Ростов".

Не пропустите: Гол Фарфана приносит "Локомотиву" минимальную победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 25 30
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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