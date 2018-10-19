"Локомотив" - "Ростов": где и когда смотреть матч действующего чемпиона с командой Карпина

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"Локомотив" - "Ростов": где и когда смотреть матч действующего чемпиона с командой Карпина

В пятницу, 19 октября, после паузы на матчи Лиги Наций возобновится чемпионат России. В рамках 11 тура действующий чемпион "Локомотив", пока идущий в середине таблицы, примет на своём поле "Ростов", занимающий третью позицию.

Начало матча на "РЖД Арене" в 20:30 (мск).

Прямую трансляцию матча проведут отечественные телеканалы "Матч ТВ Премьер" и "Матч ТВ+Наш футбол". Кроме того, онлайн трансляция будет доступна жителям России на сайте Sportbox.ru.

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