"Локомотив" – "Рубин" - 1:0 (обзор)

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"Локомотив" – "Рубин" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином".

Не пропустите: Очередная волевая победа: "Локомотив" в тяжелейшем матче дожимает "Рубин". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 18 30
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 18 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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