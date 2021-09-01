"Локомотив" с помощью известной песни анонсировал переход хавбека "Челси"

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"Локомотив" с помощью известной песни анонсировал переход хавбека "Челси"Фото: инстаграм Анджорина

Хавбек "Челси" Фаустино Анджрин продолжит карьеру в "Локомотиве".

Московский клуб анонсировал переход 19-летнего футболиста с помощью песни "Лондон, гуд бай".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" арендует игрока с опцией выкупа за 20 миллионов евро.

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