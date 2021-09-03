"Локомотив" - самый тратящий клуб РПЛ в это трансферное окно, ЦСКА - на предпоследнем месте
Опубликованы данные о тратах клубов РПЛ в текущее трансферное окно.
Лидером рейтинга стал московский "Локомотив", выложивший за новичков более 30 миллионов евро.
1) "Локомотив" - 30,2 млн евро;
2) "Краснодар" - 27,1 млн евро;
3) "Зенит" - 17,25 млн евро;
4) "Рубин" - 14,4 млн евро;
5) "Динамо" - 13,5 млн евро;
6) "Спартак" - 7,5 млн евро;
7) "Сочи" - 5,65 млн евро;
8) "Ростов" - 3,7 млн евро;
9) "Крылья Советов" - 1,53 млн евро;
10) "Химки" - 0,86 млн евро;
11) "Ахмат" - 0,8 млн евро;
12) "Урал" - 0,49 млн евро;
13) "Нижний Новгород" - 0,42 млн евро;
14) "Арсенал" - 0,2 млн евро;
15) ЦСКА - 0,17 млн евро;
18) "Уфа" - 0.
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