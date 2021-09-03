"Локомотив" - самый тратящий клуб РПЛ в это трансферное окно, ЦСКА - на предпоследнем месте

Опубликованы данные о тратах клубов РПЛ в текущее трансферное окно.

Лидером рейтинга стал московский "Локомотив", выложивший за новичков более 30 миллионов евро.

1) "Локомотив" - 30,2 млн евро;

2) "Краснодар" - 27,1 млн евро;

3) "Зенит" - 17,25 млн евро;

4) "Рубин" - 14,4 млн евро;

5) "Динамо" - 13,5 млн евро;

6) "Спартак" - 7,5 млн евро;

7) "Сочи" - 5,65 млн евро;

8) "Ростов" - 3,7 млн евро;

9) "Крылья Советов" - 1,53 млн евро;

10) "Химки" - 0,86 млн евро;

11) "Ахмат" - 0,8 млн евро;

12) "Урал" - 0,49 млн евро;

13) "Нижний Новгород" - 0,42 млн евро;

14) "Арсенал" - 0,2 млн евро;

15) ЦСКА - 0,17 млн евро;

18) "Уфа" - 0.

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