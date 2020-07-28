"Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит"

Московский "Локомотив" стал фаворитом в борьбе за нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "железнодорожники" предложили футболисту подписной бонус в размере четырех миллионов евро. "Зенит" также предлагает форварду подъемные, но не более двух миллионов евро.

Напомним, что контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Также игроком интересуются "Сочи", "Спартак", "Рубин" и "Динамо".

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды, провел 10 матчей и забил семь голов.

Не пропустите: Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в "Спартак". | http://soccernews.ru