"Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит"

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"Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит"

Московский "Локомотив" стал фаворитом в борьбе за нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "железнодорожники" предложили футболисту подписной бонус в размере четырех миллионов евро. "Зенит" также предлагает форварду подъемные, но не более двух миллионов евро.

Напомним, что контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Также игроком интересуются "Сочи", "Спартак", "Рубин" и "Динамо".

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды, провел 10 матчей и забил семь голов.

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