"Локомотив" сделал новое предложение по трансферу Тикнизяна: названа сумма

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"Локомотив" сделал новое предложение по трансферу Тикнизяна: названа сумма

Фото: инстаграм Наира Тикнизяна/Автор неизвестен

"Локомотив" сделал новое предложение  по трансферу защитника ЦСКА Наира Тикнизяна, сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, "железнодорожники" предложили за футболиста пять миллионов евро. Если трансфер состоится, то зарплата Тикнизяна увеличится по сравнению с 2,5 миллионами рублей в месяц, которые он получает в ЦСКА.

22-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за клуб 43 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2025 года.

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