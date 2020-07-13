"Локомотив" сделал предложение "Лестеру" по аренде игрока

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"Локомотив" сделал предложение "Лестеру" по аренде игрока

"Локомотив" сделал предложение "Лестеру" об аренде защитника Филипа Бенковича. Об этом сообщает "Чемпионат".

Трансфер игрока может состояться этим летом.

23-летний футболист - воспитанник загребского "Динамо". В "Лестере" футболист играет с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. За сборную Хорватии Бенкович провёл 1 матч.

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