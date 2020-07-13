"Локомотив" сделал предложение "Лестеру" по аренде игрока
"Локомотив" сделал предложение "Лестеру" об аренде защитника Филипа Бенковича. Об этом сообщает "Чемпионат".
Трансфер игрока может состояться этим летом.
23-летний футболист - воспитанник загребского "Динамо". В "Лестере" футболист играет с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. За сборную Хорватии Бенкович провёл 1 матч.
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|Команда
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|27
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
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|20
|Норвич Сити
|27
|18