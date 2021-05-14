"Локомотив" сделал предложение по хавбеку ЦСКА

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Локомотив" намерен заполучить хавбека ЦСКА Наира Тикнизяна.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "железнодорожники" уже сделали официальное предложение о трансфере 22-летнего игрока.

Отмечается, что "Локомотив" надеется переманить футболиста, предлагая ему более выгодные условия контракта.

В этом сезоне на счету Тикнизяна один гол и один ассист в 33 играх.

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