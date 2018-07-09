"Локомотив" сделал предложение по игроку "Бенфики"

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"Локомотив" сделал предложение по игроку "Бенфики"

Московский "Локомотив" хочет купить полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса, сообщает Record.

По сведениям издания, "железнодорожники" уже сделали предложение по трансферу 29-летнего грека в размере 7 миллионов евро.

Самарис выступает за "Бенфику" с 2014 года, сыграл 135 матчей и забил 3 гола.

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