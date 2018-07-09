"Локомотив" сделал предложение по игроку "Бенфики"
Московский "Локомотив" хочет купить полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса, сообщает Record.
По сведениям издания, "железнодорожники" уже сделали предложение по трансферу 29-летнего грека в размере 7 миллионов евро.
Самарис выступает за "Бенфику" с 2014 года, сыграл 135 матчей и забил 3 гола.
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|Команда
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|34
|78
|4
|Брага
|34
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|Рио Аве
|34
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|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
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|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30