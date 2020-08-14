"Локомотив" сделал предложение по колумбийскому форварду
Московский "Локомотив" работает над приобретением нападающего "Америка де Кали" Дувана Вергары.
По информации Futbolred, "железнодорожники" уже сделали предложение по трансферу 23-летнего колумбийца, которое по условиям лучше, чем у конкурентов.
Однако "Америка де Кали" хочет продать форварда клубу из более сильной европейской лиги, поэтому взяла паузу в переговорах.
Рыночная стоимость Вергары - 1,1 миллиона евро. На его счету 7 голов и 6 ассистов в 30 матчах.
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