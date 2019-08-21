"Локомотив" сделал предложение по польскому хавбеку

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"Локомотив" сделал предложение по польскому хавбеку

Московский "Локомотив" нацелился на полузащитника "Пяста" Патрика Дзичека, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" готовы заплатить за 21-летнего футболиста 2 миллиона евро.

Перспективный поляк играет на позиции опорного хавбека. Именно игрока подобного плана ищет столичный клуб.

Дзичек - воспитанник "Пяста", за основную команду выступает с июня 2015 года, сыграл 71 матч, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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