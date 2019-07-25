"Локомотив" сделал предложение по Шюррле
Московский "Локомотив" работает над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" уже сделали конкретное предложение о переходе звёздного немца.
Речь идёт о годичной аренде с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро. При этом "Локо" готов полностью взять на себя траты по зарплате футболиста.
Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.
Контракт 28-летнего игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19