"Локомотив" сделал предложение по Шюррле

Московский "Локомотив" работает над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" уже сделали конкретное предложение о переходе звёздного немца.

Речь идёт о годичной аренде с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро. При этом "Локо" готов полностью взять на себя траты по зарплате футболиста.

Прошлый сезон Шюррле провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.

Контракт 28-летнего игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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