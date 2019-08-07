"Локомотив" сделал предложение по трансферу израильского хавбека
Московский "Локомотив" пытается купить полузащитника "Маккаби Тель-Авив" Дора Переца, сообщают российские СМИ.
За израильтянина "железнодорожники" предлагают 2 миллиона евро, однако "жёлтые" требуют за своего игрока 4,5 миллиона.
Клубы продолжают переговоры о трансфере 24-летнего хавбека.
Рыночная стоимость Переца - 1,25 миллиона евро. В прошлом сезоне игрок провёл за "Маккаби" 39 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
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