"Локомотив" сделал предложение по трансферу израильского хавбека

Московский "Локомотив" пытается купить полузащитника "Маккаби Тель-Авив" Дора Переца, сообщают российские СМИ.

За израильтянина "железнодорожники" предлагают 2 миллиона евро, однако "жёлтые" требуют за своего игрока 4,5 миллиона.

Клубы продолжают переговоры о трансфере 24-летнего хавбека.

Рыночная стоимость Переца - 1,25 миллиона евро. В прошлом сезоне игрок провёл за "Маккаби" 39 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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