"Локомотив" сделал заявление после вылета из еврокубков
В "Локомотиве" сделали заявление после вылета клуба из еврокубков.
"У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру в любимый клуб. Вместе мы напишем новую историю", - говорится в заявлении клуба в инстаграме.
Напомним, что вчера "железнодорожники" проиграли "Байеру" (0:2) и лишились шансов на выход в Лигу Европы с третьего места.
В РПЛ "Локомотив" занимает второе место, отставая от "Зенита" на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14