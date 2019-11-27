"Локомотив" сделал заявление после вылета из еврокубков

1 Теги локомотив москва

"Локомотив" сделал заявление после вылета из еврокубков

В "Локомотиве" сделали заявление после вылета клуба из еврокубков.

"У нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру в любимый клуб. Вместе мы напишем новую историю", - говорится в заявлении клуба в инстаграме.

Напомним, что вчера "железнодорожники" проиграли "Байеру" (0:2) и лишились шансов на выход в Лигу Европы с третьего места.

В РПЛ "Локомотив" занимает второе место, отставая от "Зенита" на 5 очков.

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Комментарии

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ivanovaleksandrybkm

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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