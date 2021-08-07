"Локомотив" сделал заявление о судействе в матче с "Уфой"

Фото твиттер "Локомотива"

Московский "Локомотив" недоволен судейством в матче 3-го тура РПЛ против "Уфы".

Напомним, что игра завершилась ничьей со счётом 1:1. Весь второй тайм "железнодорожники" провели вдесятером после удаления Дмитрия Баринова.

"Локомотив" будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с "Уфой". Момент с Бариновым входит в их число", - сообщила пресс-служба столичного клуба.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Иваном Сиденковым.

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