"Локомотив" сделал заявление по поводу избиения молодого игрока клуба

Пресс-служба московского "Локомотива" выступила с заявлением по поводу избиения игрока юношеской команды Максима Шнапцева несколькими футболистами "Чертаново" после матча ЮФЛ-2.

"Локомотив" совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле", — говорится в заявлении.

Также "Локомотив" пожелал Шнапцеву скорейшего восстановления: "Макс, ждем тебя на поле!"

Не пропустите: Адвокат рассказал, что может грозить игрокам "Чертаново", которые избили футболиста "Локомотива". | http://soccernews.ru