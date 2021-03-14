"Локомотив" сделал заявление по поводу избиения молодого игрока клуба
Пресс-служба московского "Локомотива" выступила с заявлением по поводу избиения игрока юношеской команды Максима Шнапцева несколькими футболистами "Чертаново" после матча ЮФЛ-2.
"Локомотив" совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле", — говорится в заявлении.
Также "Локомотив" пожелал Шнапцеву скорейшего восстановления: "Макс, ждем тебя на поле!"
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