"Локомотив" сел на карантин на клубной базе
Футболисты, тренеры и персонал московского "Локомотива" самоизолировались на клубной базе в Баковке, сообщает официальный сайт клуба.
Данное решение принято руководством клуба в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в клубах Российской Премьер-Лиги.
"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке", - сказал вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме.
Напомним, что случаи коронавируса диагностированы в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".
В 24-м туре чемпионата России "Локомотив" на выезде встретится с казанским "Рубином". Матч состоится 27 июня.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
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|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|9
|Сочи
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|27
|10
|Уфа
|22
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|Урал
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|25
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|Тамбов
|22
|25
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|14
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