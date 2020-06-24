"Локомотив" сел на карантин на клубной базе

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"Локомотив" сел на карантин на клубной базе

Футболисты, тренеры и персонал московского "Локомотива" самоизолировались на клубной базе в Баковке, сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение принято руководством клуба в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в клубах Российской Премьер-Лиги.

"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке", - сказал вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме.

Напомним, что случаи коронавируса диагностированы в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".

В 24-м туре чемпионата России "Локомотив" на выезде встретится с казанским "Рубином". Матч состоится 27 июня.

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