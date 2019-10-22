"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
В матче 3-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 2:1. Победу "железнодорожникам" принесли голы Максима Петрова и Ильи Петухова. В другом матче группы D "Атлетико" с тем же счетом победил "Байер".
"Ювентус" Италия – "Локомотив" Россия - 1:2 (0:1)
Голы: Петров, 29 - 0:1, Петухов, 77 (с пенальти) - 0:2, Гоцци, 83 - 1:2
"Ювентус": Сиано, Лео, Дрэгушин, Гоцци, Андзолин, Пеннер (Франкофонте, 46), Раноккия (Леоне, 65), Фаджоли (Абу-Техер, 32), Де Винтер (Да Грака, 61), Петрелли, Сене (Рафаэл Фонсека, 65).
"Локомотив": Ботнарь, Иваньков, Сильянов, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Барабошкин (Карев, 72), Мухин, Черный, Сулейманов.
"Атлетико" Испания - "Байер" Германия - 2:0 (0:0)
Голы: Морено, 76 - 1:0, Рут, 82 (автогол) - 2:0
Положение команд: Ювентус, Атлетико - 6, Локомотив - 4, Байер - 1.
Не пропустите: Роналду: "Обыграть "Локомотив" гораздо важнее, чем "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
10 свободных агентов с опытом игры в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина
-
"Реал" продолжает доверять Зидану
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне"
-
Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году
Лента новостей
-
Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру
-
France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч"
-
Пике принял в свой клуб племянника Шакиры
-
Невеста Зинченко привела в восторг пользователей сети откровенным фото
-
1
Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Сборная СССР обыграла "Динамо" в матче в честь 90-летия Льва Яшина
-
4
ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов
-
3
Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Ростов" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Зенитом"
-
"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
-
10 свободных агентов с опытом игры в Лиге Чемпионов
-
Роналду и Буффон вошли в заявку "Ювентуса" на матч с "Локомотивом"
-
1
Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду
-
Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой
-
Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал"
-
Еськов рассудит "Локомотив" и "Спартак" в 14-м туре РПЛ
-
Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны"
-
ЦСКА представил необычного новичка команды
-
"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4