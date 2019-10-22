"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА

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"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА

В матче 3-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 2:1. Победу "железнодорожникам" принесли голы Максима Петрова и Ильи Петухова. В другом матче группы D "Атлетико" с тем же счетом победил "Байер".

"Ювентус" Италия – "Локомотив" Россия - 1:2 (0:1)
Голы: Петров, 29 - 0:1, Петухов, 77 (с пенальти) - 0:2, Гоцци, 83 - 1:2 

"Ювентус": Сиано, Лео, Дрэгушин, Гоцци, Андзолин, Пеннер (Франкофонте, 46), Раноккия (Леоне, 65), Фаджоли (Абу-Техер, 32), Де Винтер (Да Грака, 61), Петрелли, Сене (Рафаэл Фонсека, 65).

"Локомотив": Ботнарь, Иваньков, Сильянов, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Барабошкин (Карев, 72), Мухин, Черный, Сулейманов.

"Атлетико" Испания - "Байер" Германия - 2:0 (0:0)

Голы: Морено, 76 - 1:0, Рут, 82 (автогол) - 2:0

Положение команд: Ювентус, Атлетико - 6, Локомотив - 4, Байер - 1.

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