"Локомотив" сенсационно уступает на своем поле "Амкару"

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"Локомотив" сенсационно уступает на своем поле "Амкару"

Один из вынесенных на понедельник матчей 10 тура РФПЛ проходил в Москве на "РЖД Арене". Входящий в группу лидеров чемпионата "Локомотив" принимал замыкавшего турнирную таблицу пермский "Амкар". На первый взгляд "железнодорожники" выглядели очевидными фаворитами встречи. Но так было и в случае с "Тосно" несколько недель назад. Тот поединок команда Юрия Семина проиграла. 

Матч начался для "Локомотива" хуже некуда. На первой минуте гости провели стремительную атаку и после опасного удара Балановича заработали угловой. А сразу после подачи корнера и верховой борьбы игроков мяч отскочил к Гащенкову на линию штрафной. Михаил обработал сферу и нанес удар под перекладину. Гилерме среагировал, но лишь подправил мяч в девятку – 0:1. 

Москвичи какое-то время приходили в себя, и только на 9-й минуте смогли хоть как-то ответить. После навесной передачи Фарфан изловчился подрезать мяч головой в сторону ворот, но точно в руки Нигматуллину.

К середине тайма "железнодорожники", казалось, нашли свою игру и все чаще осаждали ворота "Амкара". Однако опасность могли нести, пожалуй, лишь розыгрыши стандартов и угловых. Исключение составил удар Фернандеша к исходу получаса игры, который не без труда отбил Нигматуллин.   

Самый же опасный для пермяков момент случился незадолго до перерыва. Фарван прорвался по правому краю в чужую штрафную и отбросил снаряд назад, откуда с угла вратарской Алексей Миранчук пяткой пробивал в створ. Нигматуллин не сразу среагировал на такой удар, но все-таки смог парировать в борьбе с кем-то из "красно-зеленых". Катилась сфера вдоль ленточки, но добить Антону Миранчуку не дал Гащенков, который вынес мяч за боковую.

Со старта второго тайма игра и вовсе свелась к тому, что "Амкар" всей командой отошел назад, выстроив, как принято говорить, автобус. На 52-й минуте "железнодорожникам" удалось забросить мяч в штрафную и даже нанести удар по воротам. Коломейцев навесил, а Эдер попытался отправить мяч в створ, но Белоруков успел блокировать выстрел португальца.

Пытались игроки "Локомотива" пробить Нигматуллина и с дальней дистанции. В частности, в одной из атак отличный удар метров с 23-х удался Алексею Миранчуку, но мяч полетел точно в руки голкиперу "Амкара". Ближе к середине тайма команда Юрия Семина могла рассчитывать на пенальти. В результате быстрой атаки Алексей Миранчук вывел к воротам своего брата, но Милькович остановил проход "железнодорожника", выбив из-под ног его мяч. Повтор показал, что нарушения правил, скорее всего, не было, и арбитр поступил правильно, не поставив мяч на "точку".        

Время шло, а счет все так же оставался в пользу гостей. Что парадоксально, у "Локомотива" и моментов то для взятия ворот, как таковых, и не было. На 87-й минуте "железнодорожники" должны были получить право на штрафной в 16-ти метрах от ворот соперника, когда Эдер вышел один на один, но его руками остановил один из защитников "Амкара". Однако свисток арбитра промолчал.

Уже в компенсированное время в результате навала на ворота гостей у Эдера получился сильный удар с линии штрафной, однако мяч полетел по центру и стал легкой добычей Нигматуллина. А на 4-й добавленной минуте пермяки могли и вовсе удвоить свое преимущество, но Рязанцев, убежав к воротам, пробил над перекладиной.

В итоге "Локомотив" потерпел сенсационное поражение от аутсайдера чемпионата. Впрочем, сенсационное ли? Ведь несколько недель назад было "Тосно"…

"Локомотив" – "Амкар" – 0:1

Гол: Гащенков, 1.

"Локомотив": Гилерме, В.Денисов (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Баринов (Коломейцев, 46), Ан-н Миранчук, И.Денисов, Фернандеш, Миранчук, Фарфан, Эдер.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев, Форбс (Салугин, 21), Сиваков, Комолов, Баланович (Рязанцев, 85), Гащенков (Гол, 64).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!! Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!! На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива. Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно! Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!! Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ! Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно! Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру! ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара! Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко. На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!

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